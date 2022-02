Covid, nel Bresciano 1.241 contagi e 6 morti: dove abitavano le vittime

E' una discesa inarrestabile, bene così: in calo costante la pressione sugli ospedali, resta l'incognita dei decessi per Covid. Sono ancora tanti, anche in Lombardia: 50 in 24 ore, ma oltre 71 e mezzo al giorno negli ultimi sette giorni: circa la metà di questi non erano vaccinati. I numeri del bollettino regionale reso noto mercoledì sera: 1.241 i nuovi positivi bresciani, 9.717 in sette giorni con una media di 1.388 casi al giorno, in calo del 10,4% sui sette giorni (martedì era -10%, lunedì -1,6%) e del 19,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 779 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (a metà gennaio era arrivata a 2.833).

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.374 i nuovi positivi, 70.519 in sette giorni con una media di 10.074 casi al giorno, in calo dell'8,7% sui sette giorni e del 16,5% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 9 febbraio sono 2.585 i pazienti Covid ricoverati (martedì erano 2.716, lunedì 2.765) e di questi 192 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. Dei 50 decessi registrati nelle ultime 24 ore, 6 sono bresciani: uomini e donne che abitavano a Chiari, Gussago, Lonato, Palazzolo e Rodengo.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 173 Comuni. Questi i più contagiati:

192 a Brescia,

40 a Lumezzane,

36 a Desenzano,

35 a Chiari,

22 a Castenedolo,

19 a Rovato,

18 a Carpenedolo, Castegnato,

17 a Bedizzole, Botticino, Vobarno,

15 a Rezzato,

14 a Concesio, Nave,

13 a Calcinato, Lonato, Orzinuovi,

12 a Comezzano Cizzago, Erbusco, Ghedi, Gussago, Mazzano, Salò,

11 a Bagnolo Mella, Darfo Boario Terme, Leno, Rodengo Saiano, Sirmione, Travagliato,

10 a Capriolo, Gavardo, Manerbio.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia