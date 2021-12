Covid: 237 bresciani contagiati e due morti, i nuovi casi Comune per Comune

Contagi in calo su base settimanale, ma non fatevi ingannare: è conseguenza del doppio e ravvicinato giorno di festa, la classica domenica e mercoledì 8 dicembre, che come da prassi ha abbassato di molto i tamponi processati, sballando così i dati sui sette giorni (che ricordiamo insieme ai ricoverati e ai decessi restano gli unici fari per capirci qualcosa dai bollettini giornalieri). E così in provincia di Brescia, con 237 positivi in 24 ore, i contagi in sette giorni fanno un passo indietro a 2.180, pari a 311 casi al giorno in calo del 4,6% sui sette giorni (mercoledì era +4%, martedì +3%) e dello 0,6% sui sette giorni precedenti.

Covid: la situazione in Lombardia

Balzo indietro anche dell'incidenza, che scende a quota 175 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Stessa cosa in Lombardia: 1.486 positivi in 24 ore, 17.074 in sette giorni con una media di 2.439 contagi al giorno, in calo del 6,2% sui sette giorni (mercoledì era +5%, martedì +3,3%) e dell'1,5% sui sette giorni precedenti. In lieve aumento la curva dei ricoveri in ospedale: al 9 dicembre si contano 1.220 pazienti Covid ricoverati in Lombardia (mercoledì erano 1.202, martedì 1.175) e di questi 136 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

In tutta la regione si piangono altre 20 vittime di coronavirus: due di queste abitavano a Brescia, due donne di circa 90 anni residenti entrambe in città. Lo stesso giorno di un anno fa, il 9 dicembre 2020, in 24 ore si contavano ancora 70 decessi, dopo un mese e oltre di zona rossa, e ancora 6.493 pazienti Covid ricoverati, di cui 766 in terapia intensiva.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 82 Comuni. Nel dettaglio:

55 a Brescia,

8 a Nave,

6 a Botticino, Desenzano, Gussago, Passirano, Travagliato,

5 a Bedizzole, Castelmella, Castenedolo, Concesio, Ghedi, Manerbio, Sirmione, Toscolano Maderno,

4 a Berlingo, San Zeno,

3 a Bovezzo, Caino, Comezzano Cizzago, Gavardo, Mazzano, Nuvolera, Palazzolo,

2 a Capriano, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Corte Franca, Leno, Lumezzane, Marcheno, Montichiari, Ospitaletto, Pontevico, Prevalle, Roncadelle, Rovato, Salò, Serle, Villanuova,

1 a Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Bione, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Carpenedolo, Castegnato, Cellatica, Collebeato, Cologne, Dello, Erbusco, Esine, Flero, Gargnano, Idro, Iseo, Limone, Lonato, Mairano, Malegno, Monticelli Brusati, Muscoline, Nuvolento, Ome, Orzinuovi, Paratico, Pavone Mella, Poncarale, Rezzato, Rodengo Saiano, Sarezzo, Sulzano, Torbole Casaglia, Tremosine, Urago d'Oglio, Verolavecchia, Villa Carcina e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia