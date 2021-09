Covid, 112 casi e un morto in 24 ore: i contagi Comune per Comune

Inizia il mese di settembre e si conferma (per ora) la risalita dei casi: in provincia di Brescia sono 112 i positivi nelle ultime 24 ore, 580 negli ultimi sette giorni (mai così tanti dal 21 maggio scorso, quando erano 630) con una media di 83 casi al giorno, in crescita del 7,8% sui sette giorni e sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 46 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: ricordiamo che il dato “simbolico” per la zona bianca è fissato a 50, ma oggi il report tiene conto anche (anzi, soprattutto) della pressione sugli ospedali.

Covid: la situazione in Lombardia

In tal senso, in tutta la Lombardia, sono 398 i pazienti Covid ricoverati, di cui 45 in gravi condizioni in terapia intensiva: il 1 agosto scorso erano 235 i ricoverati totali e 27 i gravi (i grafici, come sempre, a fondo pagina). Sul fronte dei contagi, sono 723 i nuovi positivi in Lombardia, 3.814 negli ultimi sette giorni con una media di 545 al giorno, in crescita del 5,6% sui sette giorni e del 4% sui sette giorni precedenti. Sono due i decessi per coronavirus in tutta la regione, di cui uno in provincia di Brescia: un uomo di oltre 90 anni che abitava a Polpenazze del Garda, già ricoverato in ospedale.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 73 Comuni. Nel dettaglio:

16 a Brescia,

5 a Castelcovati, Pozzolengo, Rezzato,

3 a Calcinato, Chiari,

2 a Botticino, Carpenedolo, Castrezzato, Collebeato, Concesio, Gottolengo, Leno, Manerbio, Marcheno, Montichiari, Orzinuovi, Prevalle, Roncadelle, Rudiano, San Zeno, Sirmione, Vestone, Villa Carcina,

1 a Anfo, Borgo San Giacomo, Bovezzo, Breno, Calvagese, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Darfo Boario Terme, Edolo, Flero, Gardone Valtrompia, Gavardo, Ghedi, Isorella, Lograto, Lumezzane, Manerba, Monticelli Brusati, Montirone, Padenghe, Palazzolo, Passirano, Piancogno, Polaveno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Remedello, Roccafranca, Rodengo Saiano, Rovato, San Gervasio, San Paolo, Temù, Torbole Casaglia e Verolanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia