Covid: 5 morti e 185 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Siamo arrivati a marzo e tutto va bene: un anno fa, di questi tempi, eravamo ancora in lockdown e già nel pieno della terza ondata, trascinata dalla variante Delta. In meno di un mese, e solo in provincia di Brescia, si piangeranno tra i 500 e i 600 morti Covid. Un'altra vita, davvero, grazie ai vaccini: indicatori tutti in calo nel marzo di un anno dopo, nessuna restrizione e la primavera ormai le porte. Avanti così.

Questi i numeri del bollettino regionale diffuso lunedì sera. Sono solo 185 i nuovi positivi bresciani, 3.897 in sette giorni con una media di 557 contagi al giorno, in calo del 2,8% sui sette giorni (domenica era -2,7%, sabato -5,1%) e del 5,4% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta ora a quota 312 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 1.388 i nuovi positivi, 31.646 in sette giorni con una media di 4.521 casi al giorno, in calo dell'1,3% sui sette giorni e del 4,2% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 28 febbraio sono 1.149 i pazienti Covid ricoverati (domenica erano 1.156, sabato 1.201) e di questi 97 sono in gravi condizioni in terapia intensiva.

Sono 23 i decessi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia: la media mobile degli ultimi sette giorni è di poco inferiore ai 36 morti al giorno. Sono 5 le vittime bresciane, dato probabilmente relativo al weekend: due di loro abitavano a Brescia, gli altri a Bagnolo Mella, Salò e Villanuova.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in appena 82 Comuni. Nel dettaglio:

43 a Brescia,

6 a Desenzano, Montichiari,

5 a Botticino, Gardone Valtrompia, Gavardo,

4 a Concesio, Ghedi, Leno, Montirone, Ospitaletto,

3 a Bovezzo, Capriolo, Iseo, Orzinuovi, Travagliato,

2 a Castelmella, Castenedolo, Cellatica, Chiari, Cologne, Darfo Boario Terme, Erbusco, Lograto, Lonato, Mazzano, Nuvolento, Pontoglio, Rezzato, Rovato, San Paolo, Verolanuova, Villanuova,

1 a Adro, Artogne, Bagnolo Mella, Berlingo, Berzo Demo, Borgo San Giacomo, Breno, Calvagese, Castelcovati, Cazzago San Martino, Cedegolo, Coccaglio, Collebeato, Corte Franca, Edolo, Esine, Gussago, Longhena, Lumezzane, Mairano, Malegno, Malonno, Marone, Muscoline, Nave, Nuvolera, Offlaga, Ono San Pietro, Paderno Franciacorta, Paitone, Paratico, Piancogno, Pontevico, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Roncadelle, Saviore dell'Adamello, Tignale, Torbole Casaglia, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Vestione, Villa Carcina, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia