Covid bollettino Lombardia 1 giugno: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di martedì 1 giugno continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) ma aumentano le normali ospedalizzazioni (+ 22) e si contano ancora 9 morti. Con 35.716 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 461 i nuovi positivi con un rapporto positivi/tamponi stabile all'1,2% . I guariti e i dimessi sono 807 in un giorno. A Brescia i nuovi positivi sono 55.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 35.716 (di cui 19.014 molecolari e 16.702 antigenici) per un totale complessivo 10.710.940

- i nuovi casi positivi: 461 (di cui 33 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 770.816 (+807), di cui 3.103 dimessi e 767.713 guariti

- in terapia intensiva: 220 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.073 (+22)

- i decessi, totale complessivo: 33.620 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano 123 di cui 53 a Milano città;

Bergamo 12;

Brescia 55;

Como 33;

Cremona 4;

Lecco 9;

Lodi 0;

Mantova 18;

Monza e Brianza 42;

Pavia 19;

Sondrio 12;

Varese 120.