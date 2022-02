Covid, 673 bresciani contagiati e 12 morti: i paesi che piangono le vittime

Continua, costante, la discesa della curva del contagio: sono 673 i bresciani positivi rilevati tra sabato e domenica e resi noti dal bollettino del lunedì, mai così pochi dal 27 dicembre scorso. Sono invece 20.672 i contagi negli ultimi sette giorni, con una media di 2.953 casi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni (domenica era -4,4%, sabato -6,9%) e del 6,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 1.657 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni, il dato più basso dal 3 gennaio scorso.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono “solo” 5.417 i positivi, 141.137 in sette giorni con una media di 20.162 contagi al giorno, in calo del 2,4% sui sette giorni e del 7% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedali: al 31 gennaio sono 3.267 i pazienti Covid ricoverati (domenica erano 3.258, sabato 3.326), di cui 251 in gravi condizioni in terapia intensiva. Nel territorio regionale vengono infine segnalati 76 decessi per coronavirus, con una media di oltre 81 morti Covid al giorno negli ultimi sette giorni.

Dei 76 decessi registrati nelle ultime 24 ore, ben 12 sono bresciani: ma si riferiscono in realtà a un periodo di più giorni. Sono morti 6 uomini di Brescia (67 anni), Castelmella (79), Castrezzato (78), Chiari (84), Rovato (89) e Verolanuova, e 6 donne di Brescia (76, 83 e 85 anni), Montichiari (81), Roncadelle (86) e Zone (89).

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 139 Comuni, Questi i più colpiti:

108 a Brescia,

23 a Montichiari,

20 a Concesio, Prevalle,

14 a Mazzano,

12 a Desenzano, Villa Carcina,

11 a Gavardo,

10 a Carpenedolo, Ghedi, Manerbio, Rezzato,

9 a Bedizzole, Comezzano Cizzago, Mairano, Manerba, Salò,

8 a Capo di Ponte, Chiari, Lumezzane, Monticelli Brusati, Rovato,

7 a Gussago, San Zeno,

6 a Bagnolo Mella, Bovezzo, Lonato, Nave,

5 a Borgosatollo, Breno, Calvagese, Castelmella, Castenedolo, Darfo Boario Terme, Gardone Valtrompia, Leno, Milzano, Ospitaletto, Palazzolo, Pisogne, Sarezzo, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Villanuova.



Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia