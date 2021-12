Covid: 258 bresciani contagiati e 3 morti, i nuovi casi Comune per Comune

E' finito anche novembre, e grazie al vaccino si resiste ancora, nonostante un anno fa la crisi fosse scoppiata già in ottobre, e il mese successivo lo passammo tutto (e oltre) in zona rossa, tradotto lockdown. Resistere, ancora qualche settimana: per farlo, avanti con la campagna vaccinale. I numeri del bollettino regionale confermano 258 positivi in provincia di Brescia, 1.759 in sette giorni con una media di 251 casi al giorno, in aumento del 4,1% sui sette giorni (lunedì era +2,5%, domenica +6,8%) e del 6,8% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 141 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 2.223 i nuovi positivi, 14.211 in sette giorni (mai così tanti dal 21 aprile) con una media di 2.030 casi al giorno, in aumento del 4% sui sette giorni (lunedì era +1,4%, domenica +8,6%) e del 5,5% sui sette giorni precedenti. Nel mese di novembre in Lombardia si sono registrati 37.961 contagi totali: il 250% in più rispetto ai 10.839 del mese di ottobre. Nel Bresciano 4.602 contagi totali a novembre, il 226% in più rispetto ai 1.411 di ottobre.

Cosa succede negli ospedali

Ma gli ospedali reggono. Al 30 novembre siamo a quota 951 pazienti Covid ricoverati (lunedì erano 916, domenica 880) e di questi 103 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. I posti letto disponibili in Lombardia sono più di 8mila, di cui 1.530 di terapia intensiva.

Sono 15 i lombardi deceduti per coronavirus nelle ultime 24 ore. Tra loro anche tre vittime bresciane: un uomo di 67 anni di Desenzano del Garda, uno di 87 di Gardone Valtrompia, una donna di 96 anni di Brescia.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 86 Comuni. Nel dettaglio:

52 a Brescia,

11 a Chiari,

9 a Desenzano, Nave,

8 a Leno,

7 a Sirmione,

6 a Bedizzole, Botticino, Salò, Tremosine,

5 a Calvisano, Manerba, Orzinuovi,

4 a Carpenedolo, Gardone Riviera, Gussago, Ospitaletto, Passirano, Travagliato, Vobarno,

3 a Borgosatollo, Calcinato, Castelmella, Gargnano, Mazzano, Rezzato, Rovato, Serle,

2 a Bagolino, Capriolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Corte Franca, Darfo Boario Terme, Lonato, Montichiari, Palazzolo, Provaglio d'Iseo, Roè Volciano, Sabbio Chiese, San Zeno, Tignale, Torbole Casaglia, Villanuova,

1 a Alfianello, Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Bovezzo, Brandico, Castegnato, Castelcovati, Casto, Cazzago San Martino, Corzano, Dello, Gambara, Gardone Valtrompia, Gavardo, Gottolengo, Iseo, Isorella, Lumezzane, Marcheno, Milzano, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Pian Camuno, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Puegnago, Roccafranca, Roncadelle, Rudiano, San Gervasio, San Paolo, Sarezzo, Toscolano Maderno, Vallio Terme, Vestone e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia