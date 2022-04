Contagi Covid in stallo: 1.209 bresciani positivi, nuovi casi in 156 Comuni

La presunta quinta ondata si conferma in una fase di stallo: i contagi appaiono stabili, forse il plateau prima della discesa. Presto per dirlo, ci vorrà ancora qualche giorno. Una data da ricordare: da venerdì 1 aprile è la fine dello stato di emergenza per la pandemia, durato oltre due anni. Questi i numeri del bollettino regionale diffuso giovedì sera: 1.209 i bresciani positivi in 24 ore, 7.233 in sette giorni con una media di 1.033 contagi al giorno, in aumento dell'1,5% sui sette giorni (mercoledì era -0,6%, martedì +3,2%) e dello 0,9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza risale a quota 580 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Covid: la situazione in Lombardia

In tutta la Lombardia sono 9.141 i nuovi positivi, 57.848 in sette giorni con una media di 8.264 contagi al giorno, in calo dello 0,3% sui sette giorni e in un aumento dello 0,2% sui sette giorni precedenti. La situazione negli ospedali: al 31 marzo sono 1.081 i pazienti Covid ricoverati (mercoledì erano 1.079, martedì 1.056: lo stesso giorno dello scorso anno erano più di 8mila) di cui 41 in gravi condizioni in terapia intensiva.

Infine, i decessi: sono 20 le vittime per coronavirus segnalate in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una media di circa 17 morti al giorno negli ultimi sette giorni. Nessun decesso in provincia di Brescia.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 156 Comuni. Questi i più contagiati nelle ultime 24 ore:

214 a Brescia,

31 a Montichiari,

29 a Villa Carcina,

26 a Concesio,

21 a Darfo Boario Terme,

20 a Desenzano, Gussago,

18 a Lonato, Mazzano,

17 a Calcinato, Castenedolo, Ghedi,

16 a Botticino, Gavardo, Lumezzane, Montirone, Nave, Rezzato, Rodengo Saiano, Travagliato,

15 a Palazzolo,

14 a Verolanuova,

13 a Iseo,

12 a Flero, Orzinuovi,

11 a Bovegno, Bovezzo, Carpenedolo, Castelmella, Collebeato, Gardone Valtrompia, Leno, Ospitaletto, Roncadelle,

10 a Borgosatollo, Cazzago San Martino, Corte Franca, Edolo, Pontoglio, Sirmione, Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia

Picchi di ricoveri Covid in Lombardia