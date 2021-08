Covid: a Brescia 37 contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Stabile la curva bresciana del contagio: da un paio di giorni le variazioni percentuali sul calo o l'aumento dei positivi sono ferme a zero. Ma c'è un'altra notizia interessante: il territorio bresciano è uno dei pochi in Italia che a luglio ha fatto registrare meno contagiati che a giugno: 797 in totale, con una media di 26 casi al giorno, in calo del 7,2% rispetto ai 28 casi giornalieri e agli 837 positivi di giugno. Non è andata così nel resto della Lombardia: in tutta la regione 11.145 contagi a luglio, con una media di 359 al giorno; l'aumento è del 60,3% rispetto ai 6.708 positivi totali (224 al giorno) del mese precedente.

La situazione a Brescia e in Lombardia

Gli ultimi aggiornamenti: 37 positivi nel Bresciano, 304 negli ultimi sette giorni con una media di 43 nuovi casi al giorno (variazione pari a zero: per saperne di più, i grafici a fondo pagina). L'incidenza è stabile a 24 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni: quella lombarda è a quota 41, nel resto d'Italia siamo già a 63 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni.

Per la cronaca, 777 i nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore: mai così tanti, in un solo giorno, dal 22 maggio scorso. In tutto sono 4.115 i casi degli ultimi sette giorni, con una media di 588 positivi al giorno, in crescita del 5,2% sui sette giorni e del 4,8% sui sette giorni precedenti. Stabile la situazione negli ospedale: 231 i ricoverati per coronavirus in tutta la regione, di cui 25 in gravi condizioni in terapia intensiva. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in 29 Comuni. Nel dettaglio:

5 a Flero,

3 a Brescia, Desenzano, Leno, Lumezzane,

2 a Castelmella, Darfo Boario Terme, Gavardo, Manerbio, Orzivecchi,

1 a Bedizzole, Dello, Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, Gianico, Lonato, Montichiari, Ospitaletto, Paratico, Passirano, Pavone Mella, Rezzato, Rodengo Saiano, Roè Volciano, Travagliato, Verolanuova, Villa Carcina, Villanuova, Visano e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia