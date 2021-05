Covid, 136 contagi e 6 bresciani morti: i paesi colpiti dai lutti

Sono 1.198 i nuovi positivi in Lombardia, con 36 decessi: in provincia di Brescia 136 positivi e 6 morti

Tempo di bilanci quando siamo quasi a metà maggio e ci si avvicina, a passo più o meno spedito, al ritorno alla normalità già visto lo scorso anno. Nessuna recrudescenza dei contagi, per ora, a circa due settimane dalle riaperture: anzi, un calo costante (anche se molto lento: i grafici, come sempre, a fondo pagina) che però è ancora più lampante se si estende il riferimento temporale. Ovvero: in provincia di Brescia, in tutto il mese di aprile, si sono registrati 9.313 contagi, 310 al giorno. E' il 61,9% in meno del mese di marzo, quando i contagi totali erano 25.214, 813 al giorno.

Effetto lockdown, ma anche vaccini e primavera: nei primi 12 giorni di maggio la media è di 164 contagi al giorno, mai così bassa nel nuovo anno. La discesa è anche, ovviamente, lombarda: ad aprile 69.134 contagi totali in tutta la regione, 2.304 al giorno; in calo del 46,1% rispetto ai 4.272 casi al giorno di marzo (132.433 totali). In calo anche sui primi 12 giorni di maggio: la media ad oggi è di 1.364 casi al giorno.

Ultimi aggiornamenti dalla provincia di Brescia

I numeri aggiornati. In provincia di Brescia sono 136 i nuovi positivi in 24 ore, 1.112 negli ultimi sette giorni con una media di 160 nuovi casi al giorno, in calo del 7,5% sui sette giorni (martedì era -1,7%, lunedì +0,6%) e del 9% sui sette giorni precedenti. L'incidenza, calcolata su 1,266 milioni di residenti, si attesta a quota 89 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Dopo qualche giorno di positivo stallo, sono 6 le croci bresciane per Covid: uomini e donne che abitavano a Brescia, Carpenedolo, Desenzano, Rezzato e in Valle Camonica. La vittima più giovane: un uomo di 66 anni.

La situazione in Lombardia: contagi, vaccini, ospedali

In Lombardia sono 36 i decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 33.271. Sul fronte dei contagi, sono 1.198 i nuovi positivi: 9.389 negli ultimi sette giorni, mai così pochi dallo scorso anno, con una media di 1.341 casi al giorno, in calo del 3,7% sui sette giorni (martedì era -5,4%, lunedì -0,5%) e del 9% sui sette giorni precedenti. In tutta la regione ci sono meno di 3mila pazienti Covid in ospedale: i ricoverati sono 2.889, di cui 448 (il 15,5%) in gravi condizioni in terapia intensiva.

Prosegue la campagna vaccinale. All'11 maggio in Lombardia sono state somministrate 4,304 milioni di dosi, di cui 3,140 milioni di prime dosi e 1,164 milioni di richiami: in provincia di Brescia il 36,91% della popolazione vaccinabile risulta immunizzata almeno con una dose.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 57 Comuni. Nel dettaglio:

16 a Brescia,

7 a Collio,

6 a Chiari, Leno, Lumezzane, Montichiari, Vobarno,

5 a Calcinato, Lonato, Manerbio,

4 a Desenzano del Garda, Gardone Valtrompia,

3 a Bedizzole, Coccaglio, Edolo,

2 a Carpenedolo, Castelmella, Castenedolo, Nuvolento, Pisogne, Poncarale, Rezzato, Sarezzo,

1 a Artogne, Bagnolo Mella, Berzo Inferiore, Bienno, Bovezzo, Cellatica, Comezzano Cizzago, Concesio, Darfo Boario Terme, Gambara, Ghedi, Lodrino, Marcheno, Mazzano, Milzano, Monticelli Brusati, Nave, Ome, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe, Pian Camuno, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Quinzano, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Sabbio Chiese, Seniga, Travagliato, Vestone, Villa Carcina.

