Covid, nel Bresciano 169 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono 1.584 i nuovi positivi al covid riscontrati in Lombardia nella giornata di sabato. I tamponi effettuati sono stati 52.497, per un tasso di positività del 3,02%. I contagi sono in calo rispetto al giorno precedente, così come i ricoverati negli ospedali: nei reparti non critici sono ora ricoverati 2.850 i pazienti, mentre venerdì erano 2.968 (118 in meno). Nelle terapie intensive, invece, i degenti sono 490, uno in meno rispetto a venerdì. Purtroppo, in tutta la Lombardia si contano altrii 43 morti.

La situazione nel Bresciano

Nella giornata di sabato non è stato registrato nessun decesso: non accadeva da sei mesi, l'ultima volta era stato il 3 novembre. I nuovi contagi sono stati 169. Questi i casi Comune per Comune: