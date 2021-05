Covid, nel Bresciano 223 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune

Sono state trovate altre 1.557 persone positive al covid in Lombardia, nella giornata di mercoledì 5 maggio. I casi, 203 in più rispetto a martedì, sono emersi analizzando 50251 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è stato del 3,1%.

Mercoledì ci sono stati 20 nuovi ingressi in terapia intensiva negli ospedale regionali: adesso sono 519 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate in rianimazione (6 in meno rispetto alle 24 ore precedenti). In una sola giornata, i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 75 unità. In Lombardia, al momento, in ospedale ci sono in tutto 3.707 persone affette da SarsCov2, 81 in meno rispetto a martedì.

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono state 2.420; da inizio pandemia, i lombardi guariti dal covid sono 728.840. Si allunga la scia di morte provocata dal virus: in una sola giornata ha ucciso altre 32 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 33.046.

La situazione nel Bresciano

Mercoledì, nella nostra provincia i contagi sono stati 223. Si registra un solo morto (non succedeva dal 15 febbraio). Questi i nuovi casi Comune per Comune: