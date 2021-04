Covid, nel Bresciano 346 contagiati e 7 morti: dove abitavano le vittime

Sono 2.153 i nuovi positivi in Lombardia, con 84 decessi: in provincia di Brescia 346 contagi e 7 morti.

Ce l'avevano detto, in effetti: a causa del doppio giorno di festa (Pasqua e Pasquetta) e dei tanti, tantissimi tamponi processati in meno, la curva (su base settimanale) sarebbe vertiginosamente scesa per poi tornare piano piano a salire. Ma è solo una scossa di assestamento, nessuna recrudescenza della terza ondata. Resistere, sempre più: il traguardo si avvicina. Nel frattempo, i numeri.

Come sta andando la curva del contagio

Sono 346 i bresciani positivi nelle ultime 24 ore, 2.425 negli ultimi sette giorni con una media di 346 contagi al giorno, in crescita del 2,7% sui sette giorni e del 4,8% sui sette giorni precedenti. Come sempre, tutti i grafici a fondo pagina. In Lombardia l'altalena post-festivi forse si è già esaurita. La curva infatti è già tornata a scendere: 2.153 i nuovi positivi, 16.227 negli ultimi sette giorni con una media di 2.318 nuovi casi al giorno, in calo del 2,5% sui sette giorni ma in crescita del 4,6% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali, i decessi

La situazione negli ospedali: in lento miglioramento. Ad oggi siamo a quota 6.370 pazienti Covid ricoverati nelle strutture della Lombardia, circa 500 in meno da inizio settimana. Di questi ancora 781 (il 12,26%) sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conte dei decessi si aggiorna di altre 84 croci, di cui sette in provincia di Brescia: uomini e donne che abitavano a Brescia, Calcinato, Cellatica, Lumezzane, Ospitaletto, Toscolano Maderno e Vobarno.

I contagi in provincia di Brescia

Sul fronte dei contagi, nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 120 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

53 a Brescia,

17 a Montichiari,

11 a Prevalle,

9 a Lumezzane,

7 a Ghedi,

6 a Borno, Calvisano, Castelmella, Cazzago San Martino, Desenzano del Garda, Esine, Polaveno, Rezzato,

5 a Chiari, Darfo Boario Terme, Mazzano, Nave.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti