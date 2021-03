Coronavirus, bollettino Lombardia del 8 marzo 2021: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di lunedì 8 marzo, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+24) e le normali ospedalizzazioni (+142); si piangono altri 52 morti. A fronte di 22.996 tamponi effettuati, sono 2.301 i nuovi positivi (10%). I guariti/dimessi sono 4.328.



Nel Bresciano si contano 485 nuovi contagi: l'improvviso dimezzamento nella nostra provincia, così come nel resto della regione, è dovuto al crollo dei tamponi effettuati che, come è ormai noto, caratterizza la giornata di domenica (-34.158 rispetto a venerdì 5 marzo). Nonostante ciò, sempre rispetto a venerdì è aumentata dello 0,9% la percentuale dei nuovi positivi sul campione totale (dei quali 1 ogni 5 è bresciano).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 22.996 (di cui 19.320 molecolari e 3.676 antigenici) totale complessivo: 7.002.672

i nuovi casi positivi: 2.301 (di cui 92 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 527.359 (+4.328), di cui 4.325 dimessi e 523.034 guariti

in terapia intensiva: 597 (+24)

i ricoverati non in terapia intensiva: 5.200 (+142)

i decessi, totale complessivo: 28.790 (+52)

I nuovi casi per provincia: