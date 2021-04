Covid, 547 contagi e 10 bresciani deceduti: i paesi che piangono le vittime

Altri 4.132 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, con 57.954 tamponi effettuati. In leggera crescita il tasso di positività, che sale al 7,1 dopo il 6,8 dell'ultima rilevazione. Ancora altissimo il prezzo di vite umane pagato: i nuovi 97 decessi portano il totale a 31.153.

Negli ospedali lombardi i ricoveri rimangono sostanzialmente stabili, con 5 posti occupati in più in terapia intensiva, ma 43 in meno nei reparti normali. I nuovi positivi nelle varie provincie:

1.117 a Milano;

349 a Bergamo sono 349:

547 a Brescia;

250 a Como 250;

173 a Cremona;

124 a Lecco;

74 a Lodi;

219 a Mantova;

308 a Monza e Brianza;

181 a Pavia;

74 a Sondrio;

633 a Varese.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi positivi al virus sono stati 547, il dato più basso da martedì. Dal punto di vista del report settimanale, si registra un confortante -22,1% di contagi rispetto alla settimana precedente, con il numero di casi ogni 100mila abitanti che dopo oltre un mese scende sotto quota 300, fermandosi a 299 (ricordiamo che il limite per la zona rossa è sopra 250).

Sono 10 le nuove vittime, alcune delle quali particolarmente giovani: due a Brescia (63 e 72 anni), una nei Comuni di Marcheno (66 anni), a Brione (83 anni), Calcinato (75 anni), Castrezzato (89), Dello (64), Gardone Val Trompia (77), Lonato del Garda (80), Mazzano (82 anni).

I comuni più colpiti dai nuovi contagi, con casi in doppia cifra, sono:

89 Brescia;

24 Lumezzane;

15 Montichiari;

11 Nave;

10 Gavardo, Gardone Val Trompia e Mazzano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti