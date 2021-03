Covid, a Brescia 844 casi e 15 morti: il più giovane aveva solo 59 anni

Sono 3.762 i nuovi positivi in Lombardia, con 55 decessi: in provincia di Brescia 844 casi e 15 morti

La terza ondata ormai alle porte: la Lombardia si avvicina alla soglia simbolica dei 5mila ricoverati per Covid – al 2 marzo sono 4.884, di cui 476 in terapia intensiva – come non succedeva da novembre. E per il picco dei contagi ci sarà da aspettare ancora giorni, forse settimane. Sarà un mese lunghissimo, aspettando la primavera (e i vaccini). E' ancora Brescia la provincia più colpita sulle 24 ore: 844 nuovi positivi, più di Milano e quasi 6 volte Bergamo.

La situazione dei contagi

Negli ultimi sette giorni sono 6.104 i positivi totali, con un media di 872 casi al giorno, in crescita del 5,5% sui sette giorni (martedì era l'1,2%, lunedì il 5,5%) e del 7,1% sui sette giorni precedenti. E' dal 18 febbraio scorso che la curva non ha mai smesso di salire. Circostanza simile anche in Lombardia. Sono 3.762 i positivi nelle ultime 24 ore, 25.727 nell'ultima settimana con una media di 3.675 contagi al giorno, in crescita del 5,2% sui sette giorni e dell'8,1% sui sette giorni precedenti.

Altri 55 morti in Lombardia

Il saldo dei ricoveri è di oltre 200 pazienti in più in 24 ore, quasi 400 da domenica. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 55 croci (totale 28.458) di cui 15 in provincia di Brescia: uomini e donne di età compresa tra 59 e 98 anni, che abitavano a Brescia, Borgosatollo, Desenzano, Gardone Valtrompia, Ghedi, Gussago, Iseo, Leno, Lumezzane, Montichiari, Torbole Casaglia e Villanuova.

Questi i nuovi casi per provincia: 844 a Brescia, 767 a Milano di cui 303 in città, 564 a Varese, 486 a Monza e Brianza, 324 a Como, 148 a Pavia, 146 a Bergamo, 114 a Mantova, 100 a Cremona, 91 a Lecco, 54 a Lodi, 34 a Sondrio. A fronte di 42.052 tamponi processati, quelli positivi sono pari all'8,9%: l'epidemia è considerata sotto controllo quando la percentuale è inferiore o uguale al 5%.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in circa 140 Comuni. Questi i più colpiti, in termini assoluti, nelle ultime 24 ore: