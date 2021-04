Covid, 656 contagi e 14 bresciani morti: i paesi che piangono le vittime

Sono state trovate altre 3.941 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di venerdì 2 aprile, i casi sono emersi analizzando 57.421 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 6.86 %.

Negli ospedali è diminuito il numero di pazienti nelle terapie intensive (-3) ma, in tutta la Regione, ci sono ancora 857 persone nelle rianimazioni con gravi insufficienze respiratorie. Il dato è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 120 unità per un totale di 6.703. Complessivamente, ci sono in tutto 7.560 persone affette da SarsCov2 (123 in meno rispetto a giovedì).

Le persone che si sono negativizzate sono 3.221; in totale, i lombardi che sono guariti dal covid sono 616.293. Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 97 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 30.959.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i nuovi positivi al virus sono stati 656, dato in crescita per il secondo giorno consecutivo. Negli ospedali i ricoveri rimangono stabili. I comuni più colpiti dai nuovi contagi, con casi in doppia cifra, sono: Brescia (90), Desenzano e Ghedi (14), Lumezzane (25), Mazzano (11), Montichiari (20), Prevalle (10), Breno (10) e Darfo (15).

Sono 14 le nuove vittime: una 94enne, una 91enne, una 87enne, due maschi 85enni e un 82enne di Brescia, una 88enne di Berlingo, un 86enne di Montichiari, un 84enne di Torbole Casaglia, un 81enne di Sarezzo, un 71enne di Ospitaletto, una 69enne di Gavardo e una 66enne di Palazzolo. Un morto anche in Valcamonica.