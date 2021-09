Covid, a Brescia 44 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune

La curva pandemica è stabile, anzi ancora in lieve calo in Lombardia: negli ultimi sette giorni si sono registrati tanti contagi come a metà luglio. Stabili anche i ricoveri in ospedale: 449 i pazienti Covid ricoverati, di cui 56 in gravi condizioni in terapia intensiva. Sono 6 le vittime lombarde di coronavirus nelle ultime 24 ore, due in provincia di Brescia nelle 24 ore precedenti.

La situazione a Brescia e in Lombardia

In provincia di Brescia sono 44 i nuovi positivi, 333 in sette giorni con una media di 48 casi al giorno, in crescita del 2,1% sui sette giorni (lunedì era -7,8%, domenica -5,6%) e in calo del 5,9% sui sette giorni precedenti: l'incidenza si attesta a quota 27 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni (la soglia da zona bianca, ricordiamo, è 50).

In Lombardia sono 345 i positivi delle ultime 24 ore: 2.644 in sette giorni con una media di 378 casi al giorno, in calo del 4,5% sui sette giorni (lunedì era -0,5%, domenica -1,5%) e del 5% sui sette giorni precedenti.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 22 Comuni. Nel dettaglio: