Covid: 404 bresciani contagiati in 24 ore, i nuovi casi Comune per Comune

In tutta la Lombardia sono 3.332 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore: 404 in provincia di Brescia dove ormai l’incidenza si attesta a quota 321 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Sono i dati del bollettino regionale reso noto domenica sera. Nel territorio lombardo, ad oggi, risultano ancora oltre 120mila positive persone al Covid: al momento del picco erano più di mezzo milione. Di queste solo 1.156 sono attualmente ricoverate in ospedale: 97 sono in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta delle vittime si aggiorna di altri 43 decessi per coronavirus, segnalati nelle ultime 24 ore.

Non che nella pratica sia cambiato nulla, ma per dovere di cronaca è giusto ricordarlo: da lunedì mattina anche la Lombardia è tornata in zona bianca.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 125 Comuni. Nel dettaglio: