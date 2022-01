Covid, 3.961 bresciani contagiati e 10 morti: i paesi che piangono le vittime

Un tasso di positività del 13,3% (in aumento rispetto all'11.2% di martedì), 27.808 nuovi casi e ricoveri in calo: questa la situazione pandemica in Lombardia fotografata dal bollettino di mercoledì 26 gennaio. A divulgare i dati ufficiali su contagi, ricoveri e decessi, come sempre è il Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati 208.039 i tamponi effettuati, mentre i ricoveri continuano a diminuire. In particolare, negli ospedali regionali si registrano 5 pazienti in meno nelle terapie intensive (che ospitano nel complesso 259 pazienti covid) e sei in meno nei reparti ordinari, dove – in tutto – sono ricoverati 3.405 malati positivi al virus.

Altre 74 le persone decedute a causa del contagio, che portano il totale dall'inizio della pandemia a quota 36.758.

La situazione nel Bresciano

Nella nostra provincia i contagi sono stati 3.961. Piangiamo purtroppo 10 vittime: due donne di 76 e 83 anni residenti a Brescia, un 83enne e un 84enne di Chiari, un 82enne di Lonato, un 85enne di Orzinuovi, una 96enne di Palazzolo, un 83enne di Provaglio d’Iseo, un 80enne di Montichiari e una 85enne di Mairano.

Questi i Comuni più colpiti dal virus: