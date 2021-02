Coronavirus, bollettino Lombardia del 25 febbraio 2021: tutti i dati

Nel Bresciano si contano 973 nuovi contagi in un giorno, mai così tanti in un giorno da inizio pandemia

Coronavirus. Nella giornata di giovedì 25 febbraio, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+1) e le normali ospedalizzazioni (+ 78); si piangono altri 44 morti. A fronte di 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi (8,2%). I guariti/dimessi sono 1.596. Nel Bresciano si contano 973 nuovi contagi, mai così tanti da inizio pandemia nell'arco di 24 ore.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 51.473 (di cui 37.202 molecolari e 14.271 antigenici) totale complessivo: 6.519.788

- i nuovi casi positivi: 4.243 (di cui 200 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 504.748 (+1.596), di cui 3.633 dimessi e 501.115 guariti

- in terapia intensiva: 407 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.024 (+78)

- i decessi, totale complessivo: 28.228 (+44)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 1.072 di cui 409 a Milano città

- Bergamo: 329

- Brescia: 973

- Como: 305

- Cremona: 103

- Lecco: 137

- Lodi: 57

- Mantova: 215

- Monza e Brianza: 356

- Pavia: 243

- Sondrio: 31

- Varese: 316