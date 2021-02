Covid, la situazione: 901 casi e 7 morti, quasi 1.000 bresciani in ospedale

Sono 3.310 i nuovi positivi in Lombardia, con 38 decessi: in provincia di Brescia 901 casi e 7 morti

Più di 900 casi in un solo giorno: in negativo è il record di sempre il terzo in un paio di settimane (è evidente: qualcosa non va). In quella che è già stata definita la terza ondata, la provincia di Brescia è ancora la peggiore della Lombardia con 901 contagi nelle ultime 24 ore: sono 4.653 casi totali nell’ultima settimana, con una media di 665 casi al giorno, in crescita del 12,2% sui sette giorni e del 15,6% sui sette giorni precedenti.

La situazione in Lombardia: altri 38 morti

Il trend al rialzo è confermato anche nel resto del territorio regionale: 3.310 positivi in 24 ore, 19.078 nell’ultima settimana per una media di 2.725 contagi al giorno, in crescita dell’8,1% sui sette giorni e del 12,2% sui sette giorni precedenti. Il rapporto tra positivi e tamponi processati è del 6,5%: l’epidemia è considerata sotto controllo quando la percentuale è minore o uguale al 5%. Almeno un terzo dei nuovi casi sarebbero riconducibili alla variante inglese, quasi la metà in provincia di Brescia.

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 38 croci, totale 28.184 dall’inizio della pandemia: nel Bresciano sono 7 i morti delle ultime 24 ore, uomini e donne tra i 70 e gli 85 anni che abitavano a Brescia, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Calvisano, Mazzano, Rodengo Saiano e Trenzano.

Ospedali e nuovi casi per provincia

Stabile la situazione degli ospedali: sono oltre 900 i pazienti Covid nelle strutture sanitarie della provincia di Brescia, circa un quarto del totale lombardo (poco meno di 4.500), di cui tra i 60 e i 70 in gravi condizioni in terapia intensiva (406 in tutta la Lombardia). A questi vanno aggiunti i (pochi, per ora) pazienti bresciani trasferiti in altre province, su tutte a Milano.

Questi i nuovi casi per provincia: 901 a Brescia, 773 a Milano di cui 333 in città, 274 a Monza e Brianza, 273 a Varese, 260 a Como, 207 a Bergamo, 200 a Pavia, 104 a Mantova, 83 a Cremona, 80 a Lecco, 45 a Lodi, 11 a Sondrio.

Nuovi contagi: i Comuni più colpiti

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in quasi 170 Comuni. Per numero di contagi assoluti, questi sono i paesi dove l’incremento è più significativo: