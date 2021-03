Covid, negli ultimi due giorni morti 31 bresciani: il più giovane aveva 48 anni

Sono 2.105 i positivi in Lombardia, con 77 decessi: in provincia di Brescia 374 casi e 6 morti

La curva, lenta, continua a scendere: così a Brescia e così in Lombardia. Anche se dopo qualche giorno di discesa, la spinta al ribasso sembra esaurirsi: ci si avvicina al plateau? Questi i numeri dell'ultimo bollettino: 374 casi in 24 ore nel Bresciano, 5.482 negli ultimi sette giorni con una media di 783 casi al giorno; in calo dell'1% sui sette giorni (domenica era -2,6%, sabato -2%, venerdì -3,5%) e del 3,6% sui sette giorni precedenti. Sono 2.105 i nuovi positivi in Lombardia, 30.802 negli ultimi sette giorni con una media di 4.400 casi al giorno: in calo dello 0,3% sui sette giorni (domenica era -1,1%, sabato -3,1%) e dell'1,3% sui sette giorni precedenti.

La situazione negli ospedali

Presto per dirlo, ma sembra rallentare anche la corsa agli ospedali. Una quarantina i ricoverati in più, al netto di decessi e dimissioni: sono 7.774 i pazienti Covid ricoverati in Lombardia, di cui 822 (il 10,57%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 77 croci, totale 29.876 morti in Lombardia da quando tutto è cominciato. Nelle ultime 24 ore sono morti altri 6 bresciani, 31 quelli registrati negli ultimi due giorni.

Morti 31 bresciani in due giorni

Erano uomini e donne che abitavano a Brescia, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Cellatica, Concesio, Dello, Gavardo, Ghedi, Gussago, Leno, Lumezzane, Nave, Offlaga, Palazzolo, Passirano, Polpenazze, Quinzano, Rezzato, Roè Volciano, Sarezzo, Sulzano, Tremosine. Il più giovane aveva soltanto 48 anni, abitava a Ghedi.

I contagi in provincia

In tutta la provincia di registrano contagi in 120 Comuni. Questi i municipi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo: