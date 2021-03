Covid, curva in calo ma strage senza fine: 902 positivi, morti 25 bresciani

Sono 4.003 i nuovi positivi in Lombardia, con 90 decessi: in provincia di Brescia 902 casi e 25 morti

Il dato appare ormai incontrovertibile: “Signori, si scende”, si leggeva un paio di giorni fa su Pillole di Ottimismo (ma con riferimento a tutta Italia). In provincia di Brescia e in Lombardia il picco sembra ormai raggiunto: ora non resta che continuare a resistere, fin dopo Pasqua, così da dare una mano agli ospedali (lo chiedono gli stessi operatori) e prepararci alle riaperture di primavera. Intanto, i numeri: sono 902 i nuovi positivi bresciani delle ultime 24 ore, 5.539 negli ultimi sette giorni con una media di 791 casi al giorno, in calo del 2,6% sui sette giorni (sabato era -2%, venerdì -3,5%, giovedì -2,3%) e del 4,5% sui sette giorni precedenti.

La curva rallenta a Brescia e in Lombardia

Confrontando i dati settimanali, i 5.539 positivi dal 15 al 21 marzo sono il 14,2% in meno dei 6.453 dall'8 al 14, e addirittura il 24,6% in meno dei 7.340 dall'1 al 7 marzo (quando sarebbe stato raggiunto il picco). Meno sensibile il calo in Lombardia, ma comunque c'è: 4.003 i positivi nelle ultime 24 ore, 30.882 in sette giorni e 4.412 al giorno, in calo dell'1,1% sui sette giorni e del 4,1% sui sette giorni precedenti. I 30.882 positivi della settimana dal 15 al 21 sono il 6,6% in meno dei 33.061 della settimana dall'8 al 14.

La situazione negli ospedali

L'attuale incidenza è di 441 casi ogni 7 giorni per 100mila abitanti in provincia di Brescia, 308 in Lombardia e 257 in tutta Italia. Gli ospedali: sono 7.732 i pazienti Covid negli ospedali lombardi, di cui 806 (il 10,42%) in gravi condizioni in terapia intensiva. Nella settimana appena conclusa si contano 920 ricoveri in più: erano oltre 1.200 la settimana precedente. Forse è l'inizio di un lento calo. In provincia di Brescia sono circa 1.400 i pazienti Covid in ospedale: di questi 500 sono al Civile, e più di un centinaio in terapia intensiva.

I contagi in provincia di Brescia

La triste conta dei decessi: altre 90 croci in Lombardia (totale 29.799), di cui 25 morti in provincia di Brescia (quasi un terzo). Come da prassi, nel bollettino della domenica non sono disponibili le età e i paesi di residenza. Nell'ultima settimana sono morti 140 bresciani per coronavirus. Nuovi contagi in circa 170 Comuni bresciani. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo: