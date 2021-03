Covid: 757 positivi, morti altri 22 bresciani. Il più giovane aveva 61 anni

Sono 4.810 i nuovi positivi in Lombardia, con 78 decessi: in provincia di Brescia 757 casi e 22 morti

Continua, lenta, la discesa della terza ondata: 757 casi in 24 ore in provincia di Brescia, ma soprattutto 5.685 in sette giorni con una media di 812 al giorno, in calo del 2% sui sette giorni (venerdì era -3,5%, giovedì -2,3%, mercoledì -2,1%) e del 5,4% sui sette giorni precedenti. Anche a livello regionale si sta consolidando il rallentamento: 4.810 casi nelle ultime 24 ore, 31.213 negli ultimi sette giorni con una media di 4.459 contagi al giorno, in calo del 3,1% sui sette giorni e del 5,3% sui sette giorni precedenti.

Così fosse, nel Bresciano il picco sarebbe già stato raggiunto il 7 marzo scorso, in Lombardia il 17: staremo a vedere. La buona nuova è che tutta Italia per la prima volta scende sotto zero, in termini di variazioni percentuali sui sette giorni: lo riporta Pillole di Ottimismo. Ma sarà ancora lunga, purtroppo: non mancheranno morti e feriti. Sul fronte dei ricoveri, ancora un centinaio in più nelle ultime 24 ore, al netto di dimissioni e decessi.

Strage senza fine: altri 78 morti in Lombardia

Al momento sono 7.682 i pazienti Covid negli ospedali della Lombardia, di cui 791 (il 10,3%) in gravi condizioni in terapia intensiva: nel Bresciano sono circa 1.400 i ricoverati e oltre un centinaio in terapia intensiva. Sul fronte dei decessi, altri 78 morti in Lombardia (totale 29.709) di cui 22, oltre un quarto, in provincia di Brescia: uomini e donne che abitavano a Brescia, Bagnolo Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Collebeato, Cologne, Gardone Valtrompia, Lumezzane, Manerbio, Monticelli Brusati, Nave, Offlaga, Rezzato, San Gervasio, San Zeno, Tavernole e Verolanuova.

I contagi in provincia di Brescia

Il più giovane: un uomo di 61 anni. Dall'inizio della settimana, negli ultimi sei giorni, la nostra provincia già piange 117 morti. Nelle ultime 24 ore si registrano nuovi contagi in 160 Comuni bresciani. Questi sono i municipi dove l'incremento è stato più significativo:

90 a Brescia,

32 a Lumezzane,

25 a Gavardo,

19 a Chiari,

15 a Rovato,

14 a Montichiari,

13 a Cologne,

12 a Calcinato e Mazzano,

11 a Bedizzole, Edolo, Leno e Travagliato,

10 a Cazzago San Martino e Desenzano del Garda.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti