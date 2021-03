Covid, a Brescia 909 positivi e 12 morti: il più giovane aveva 66 anni

Sono 5.518 i positivi in Lombardia, con 80 decessi: in provincia di Brescia 909 casi e 12 morti

La nostra provincia piange altre 12 vittime da coronavirus: uomini e donne di età compresa tra i 66 e i 97 anni che abitavano a Brescia, Bagnolo Mella, Bovezzo, Calcinato, Castrezzato, Gardone Valtrompia, Montichiari e Rovato. Dall'inizio della settimana sono 93 decessi. Sono invece 80 le vittime in tutta la Lombardia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 29.631. L'aggiornamento sui nuovi positivi conferma l'andamento in calo per il territorio bresciano.

La situazione a Brescia e in Lombardia

A fronte dei 909 positivi delle ultime 24 ore, sono 5.797 i casi negli ultimi sette giorni, 828 al giorno in calo del 3,5% sui sette giorni (giovedì era -2,3%, mercoledì -2,1%, martedì -1,9%) e del 5,7% sui sette giorni precedenti. Comincia a consolidarsi il segno meno anche nel resto della regione? Sono 5.518 i positivi delle ultime 24 ore, 32.212 negli ultimi sette giorni con una media di 4.602 contagi al giorno, in calo del 2,3% sui sette giorni (giovedì era -0,6%, mercoledì +0,2%) e del 2,9% sui sette giorni precedenti.

Ospedali ancora in affanno

Niente false illusioni sul fronte degli ospedali: vero è che il saldo delle ultime 24 ore è di “sole” 54 unità in più, al netto dei decessi e delle dimissioni, ma dall'inizio della settimana sono 822, più di 3mila in più dal 28 febbraio scorso. Ad oggi sono 7.584 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 788 (il 10,39%) in gravi condizioni in terapia intensiva. I nuovi casi per provincia: 1.471 a Milano, 909 a Brescia, 610 a Monza e Brianza, 451 a Varese, 406 a Como, 342 a Bergamo, 323 a Pavia, 267 a Mantova, 240 a Lecco, 204 a Cremona, 92 a Sondrio, 72 a Lodi.

I Comuni in provincia con più contagi

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in oltre 150 Comuni. Questi i paesi dove l'incremento è stato più significativo nelle ultime 24 ore:

144 a Brescia,

24 a Lumezzane,

19 a Gardone Valtrompia,

18 a Ghedi e Rovato,

15 a Rezzato, Sarezzo e Travagliato,

13 a Desenzano del Garda e Mazzano,

12 a Chiari, Darfo Boario Terme, Lonato e Ospitaletto,

11 a Gavardo,

10 a Bedizzole, Castelmella, Cividate Camuno, Montichiari e Vobarno.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti