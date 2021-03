Covid, 497 bresciani contagiati e 15 morti: i paesi che piangono le vittime

Mai così tanti contagi come a febbraio: sono 15.558 i casi positivi registrati in provincia di Brescia dall'1 al 28, con una media di 555 contagi al giorno. Più che a novembre, ad oggi considerato il mese peggiore di sempre. Che sia davvero la terza ondata? Sul fronte dei positivi quotidiani, sono 497 nelle ultime 24 ore (ma con il calo dei tamponi domenicali): 5.766 i casi totali in sette giorni, ancora in crescita sui sette giorni (1,2%, ma domenica era il 5,5%, sabato il 3,5%) e sui sette giorni precedenti (6,7%).

In Lombardia è alto il tasso di tamponi positivi rispetto a quelli processati, 10,3%: l'epidemia è considerata sotto controllo quando la percentuale è pari o inferiore al 5%. Sono 2.135 i nuovi casi positivi tra domenica e lunedì, 24.445 nell'ultima settimana con una media di 3.492 contagi al giorno, in crescita del 2,6% sui sette giorni (domenica era al 4,3%, sabato al 5,1%) e del 6,8% sui sette giorni precedenti.

La situazione: 4.665 persone in ospedale

Negli ospedali il saldo è positivo di oltre un centinaio di unità: questo significa che ci sono stati più ingressi che uscite (al netto di dimissioni e decessi). Ad oggi sono 4.665 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 441 (il 9,45%) in gravi condizioni in terapia intensiva: nel Bresciano sono circa un migliaio, di cui una settantina in terapia intensiva.

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 42 croci, che portano il totale a 28.403: i morti bresciani registrati nelle ultime 24 ore sono oltre un terzo di quelli lombardi, in tutto 15, uomini e donne di età compresa tra i 74 e i 94 anni che abitavano a Brescia, Azzano Mella, Castenedolo, Gardone Valtrompia, Gargnano, Lodrino, Pontevico, Rezzato, Sarezzo, Visano e in Valle Camonica.

I nuovi casi per provincia e a Brescia

Questi i nuovi casi per provincia: 770 a Milano di cui 281 in città, 497 a Brescia, 275 a Bergamo, 124 a Mantova, 102 a Monza e Brianza, 83 a Pavia, 79 a Como, 55 a Lecco, 46 a Cremona, 27 a Lodi, 25 a Varese, nessun nuovo positivo a Sondrio. Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 135 Comuni, questi i paesi con più positivi nelle ultime 24 ore: