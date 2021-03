Covid, 16 bresciani morti e 982 contagiati: i Comuni che più preoccupano

Sono 5.641 i positivi in Lombardia, con 92 decessi: in provincia di Brescia 982 casi e 16 morti

Il virus non fa sconti, anche nel giorno in cui si commemorano le vittime della pandemia: altri 92 decessi in Lombardia, totale 29.551, e altri 16 in provincia di Brescia, sono 81 in quattro giorni. Le vittime abitavano a Bovezzo, Calcinato, Castelmella, Coccaglio, Desenzano, Gardone Valtrompia, Leno, Lumezzane, Pontevico, Roncadelle, Salò, Sarezzo, Travagliato e Vobarno: la più giovane una donna di appena 60 anni.

Gli aggiornamenti delle ultime 24 ore

Sul fronte contagi si segnala un lieve incremento su base giornaliera, 982 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, ma continua il calo della curva su base settimanale: 6.006 i contagi degli ultimi sette giorni, con una media di 858 al giorno, in calo del 2,3% sui sette giorni (mercoledì era -2,1%, martedì -1,9%, lunedì -1%) e del 4,4% sui sette giorni precedenti. In Lombardia 5.641 nuovi casi in 24 ore, 32.956 in sette giorni con una media di 4.708 al giorno: la curva scende dello 0,6% sui sette giorni e dello 0,4% sui sette giorni precedenti.

Ospedali ancora in affanno

Il tasso di positività resta alto: 8,9% i positivi sul totale dei tamponi processati; l'epidemia è considerata sotto controllo quando la percentuale è inferiore o uguale al 5%. Ospedali in apnea, o quasi: 7.530 i pazienti Covid nelle strutture delle Lombardia di cui 786 (il 10,44%) in gravi condizioni in terapia intensiva; nel Bresciano sono circa 1.400 i ricoverati in ospedale per coronavirus, e oltre un centinaio in terapia intensiva.

I contagi in Lombardia e in provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 1.450 a Milano, 982 a Brescia, 548 a Monza e Brianza, 541 a Varese, 381 a Mantova, 351 a Como, 341 a Bergamo, 304 a Pavia, 246 a Cremona, 154 a Lecco, 148 a Sondrio, 87 a Lodi. Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 160 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

141 a Brescia,

29 a Montichiari,

23 a Rezzato,

22 a Lumezzane,

21 a Palazzolo sull'Oglio,

18 a Rovato,

17 a Desenzano del Garda e Mazzano,

16 a Concesio, Lonato e Darfo Boario Terme,

15 a Leno,

14 a Vobarno,

13 a Botticino, Carpenedolo, Sarezzo e Travagliato,

12 a Borgosatollo e Castelmella

11 a Calcinato, Cologne, Gardone Valtrompia, Ghedi, Manerbio e Villa Carcina,

10 a Bovezzo e Rodengo Saiano.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti