Coronavirus, bollettino Lombardia del 17 marzo 2021: tutti i dati

Coronavirus. Nella giornata di mercoledì 17 marzo, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+16) e le normali ospedalizzazioni (+167); si piangono altri 79 morti. A fronte di 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.422. Dopo giorni di flessione, i nuovi contagi tornano a salire vicino a quota 1.000 nel Bresciano: +949.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 59.009 (di cui 38.792 molecolari e 20.217 antigenici) totale complessivo: 7.463.075

- i nuovi casi positivi: 4.490 (di cui 120 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 552.724 (+4.422), di cui 5.203 dimessi e 547.521 guariti

- in terapia intensiva: 781 (+16)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.641 (+167)

- i decessi, totale complessivo: 29.459 (+79)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.050 di cui 447 a Milano città;

Bergamo: 291;

Brescia: 949;

Como: 295;

Cremona: 180;

Lecco: 125;

Lodi: 73;

Mantova: 227;

Monza e Brianza: 416;

Pavia: 275;

Sondrio: 72;

Varese: 432.