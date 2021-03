La curva rallenta ma il Covid fa paura: a Brescia 431 casi e altri 26 morti

Sono 2.185 i nuovi positivi in Lombardia, con 79 decessi: in provincia di Brescia 431 casi e 26 morti

Continua a rallentare la curva del contagio bresciana. Al di là dei 431 positivi delle ultime 24 ore – meno della metà di quanti ne erano stati rilevati tra sabato e domenica, ma con meno della metà dei tamponi – i dati su base di almeno 7 giorni, come da grafici di fondo pagina, fanno supporre che potrebbe essere già stato raggiunto il picco. Quindi la nostra provincia sarebbe già nella fase di plateau, che si presume sarà comunque lenta e lunga. Ma presto per dirlo: ci vorrà ancora qualche giorno.

La situazione in Lombardia

Intanto, i numeri. Sono 6.399 i casi totali negli ultimi 7 giorni, il dato più basso dal 2 marzo scorso: in media si contano 914 casi al giorno, in calo dell'1% sui sette giorni (domenica era -2,6%, sabato -4,8%, venerdì -0,1%) e del 3,6% sui sette giorni precedenti. Rallenta anche la curva lombarda, da qualche giorno in una situazione di stallo dopo aver raggiunto (forse) il picco di 33.061 contagi nella settimana tra l'8 e il 14 marzo, il 6,9% rispetto alla settimana tra l'1 e il 7. Sono 2.185 i casi nelle ultime 24 ore, 32.945 negli ultimi sette giorni con una media di 4.706 contagi al giorno, in calo dello 0,4% sui sette giorni e dello 0,5% sui sette giorni precedenti.

I nuovi casi per provincia

Questi i nuovi casi per provincia: 658 a Milano, 431 a Brescia, 373 a Monza e Brianza, 165 a Lecco, 125 a Bergamo, 88 a Pavia a Varese, 73 a Cremona, 58 a Mantova, 28 a Lodi, 10 a Sondrio. Anche se il contagio rallenta, nel lungo plateau per un po' continueranno ad aumentare i ricoveri in ospedale (e i decessi): per questo in Lombardia è scattato il livello di emergenza 4B, il più elevato, con riconversione dei posti letto e sospensione di visite e interventi non urgenti anche nelle strutture private.

Quasi 7mila pazienti in ospedale

Nelle ultime 24 il saldo dei ricoveri è di 125 pazienti in più, al netto di dimissioni e decessi: ad oggi sono quasi 7mila i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, di cui 728 (il 10,51%) in gravi condizioni in terapia intensiva. La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 79 croci, totale 29.299 dall'inizio della pandemia: nel Bresciano si registrano 26 morti nelle ultime 24 ore, che sommati ai 16 annunciati lunedì fanno 42 decessi in 48 ore.

I morti bresciani delle ultime 48 ore

Erano uomini e donne che abitavano a Brescia, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Calcinato, Calvisano, Castegnato, Castenedolo, Chiari, Concesio, Gardone Riviera, Ghedi, Gussago, Leno, Manerbio, Mazzano, Moniga, Montichiari, Ospitaletto, Prevalle, Quinzano d'Oglio, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Salò, Trenzano, Urago d'Oglio, Vestone, Vobarno e in Valle Camonica.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si registrano nuovi contagi in 119 Comuni. Questi i paesi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

100 a Brescia,

10 a Ghedi

9 a Corteno Golgi e Sarezzo,

8 a Bedizzole e Pisogne,

7 a Concesio e Montichiari,

6 a Botticino, Calcinato, Darfo Boario Terme, Nave Travagliato

5 a Carpenedolo, Castenedolo, Cazzago San Martino, Lonato del Garda, Lumezzane, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, Rezzato, Roccafranca Rovato e Villa Carcina.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti