Covid: un morto e 385 bresciani contagiati, i nuovi casi Comune per Comune

Brusca risalita dei ricoveri Covid in Lombardia dopo qualche giorno di stallo: stabili le terapie intensive, una cinquantina in più i pazienti oggi ricoverati nei reparti ordinari (1.331 in totale, di cui 146 in gravi condizioni in terapia intensiva). L'emergenza è ancora lontana: lo stesso giorno di un anno fa, il 14 dicembre 2020, dopo un mese e oltre di zona rossa e le prime timide riaperture da zona arancione e gialla, si contavano ancora quasi 6mila pazienti Covid ricoverati. Ma i parametri di questi ultimi giorni ci fanno avvicinare alla zona gialla. Poco cambierà: mascherina obbligatoria all'aperto, come già in tanti Comuni bresciani, limitazioni per le tavolate al ristorante. Per il resto: resistere, e avanti con le vaccinazioni.

Covid: gli ultimi aggiornamenti

I dati del bollettino regionale. Sono 385 i positivi in provincia di Brescia, 2.432 in sette giorni con una media di 347 contagi al giorno, in aumento del 2,4% sui sette giorni e del 3% sui sette giorni precedenti. L'incidenza si attesta a quota 195 nuovi casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. In tutta la Lombardia sono 3.830 i nuovi positivi, 20.804 in sette giorni (mai così tanti dai primi di aprile) con una media di 2.972 casi al giorno, in aumento del 5,3% sui sette giorni e del 7,1% sui sette giorni precedenti.

Sono 20 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia: tra questi un uomo di 84 anni residente a Nuvolera (lo stesso giorno di un anno fa erano quasi 70).

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi positivi in 111 Comuni. Nel dettaglio:

66 a Brescia,

22 a Montichiari,

15 a Desenzano,

9 a Gavardo,

8 a Lumezzane,

7 a Borgosatollo, Gardone Riviera, Mazzano, Rezzato,

6 a Carpenedolo, Castelmella, Chiari, Gussago, Lonato, Rodengo Saiano, Sabbio Chiese, Travagliato,

5 a Adro, Calvisano, Castegnato, Castenedolo, Cazzago San Martino, Prevalle, Roè Volciano, Salò, Sirmione, Verolavecchia,

4 a Calvagese, Concesio, Montirone, Toscolano Maderno, Vobarno,

3 a Bedizzole, Caino, Calcinato, Castelcovati, Collebeato, Cologne, Gardone Valtrompia, Manerba, Manerbio, Nave, Roncadelle, Rudiano,

2 a Bagnolo Mella, Bagolino, Barghe, Botticino, Darfo Boario Terme, Esine, Ghedi, Malegno, Muscoline, Polpenazze, Rovato, San Zeno, Sarezzo, Vestone,

1 a Alfianello, Azzano Mella, Borgo San Giacomo, Bovezzo, Brione, Capriolo, Castrezzato, Cellatica, Coccaglio, Flero, Gambara, Gargnano, Idro, Isorella, Leno, Mairano, Marcheno, Milzano, Moniga, Monticelli Brusati, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Ospitaletto, Ossimo, Temù, Poncarale, Preseglie, Puegnago, Quinzano, Roccafranca, Sale Marasino, Serle, Soiano, Torbole Casaglia, Trenzano, Vallio Terme, Verolanuova, Villa Carcina e Villanuova.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia