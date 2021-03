Coronavirus, bollettino Lombardia del 13 marzo 2021: tutti i dati

In Lombardia sono 5.809 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Nel Bresciano sfondata quota 80mila, i nuovi positivi sono 869

Coronavirus. Nella giornata di sabato 13 marzo, in Lombardia aumentano i ricoverati nelle terapie intensive, +27 (ieri se ne sono registrati 22 in più rispetto a giovedì) e le normali ospedalizzazioni, +159 (ieri erano 191 in più); si contano inoltre altre 66 croci (ieri erano 89).

A fronte di 50.938 tamponi effettuati, sono 5.809 i nuovi casi positivi (ieri erano 6.262). Nella nostra provincia si contano 869 nuovi contagi, contro i 1.118 di ieri.

I nuovi casi per provincia: