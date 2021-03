Covid, strage continua nel Bresciano: 17 morti, c'è un 55enne tra le vittime

Sono 5.849 i nuovi positivi in Lombardia, con 81 decessi: in provincia di Brescia 1.124 casi e 17 morti

La curva, almeno a Brescia, sembra stia rallentando: i dati, seppur parziali – i grafici sono disponibili in fondo alla pagina – fanno pensare che se il picco non è ancora stato raggiunto, potrebbe essere questione di giorni. Merito probabilmente delle restrizioni da zona arancione rafforzata, con chiusure delle scuole, ormai da oltre due settimane. Ma i numeri sono ben lontani da una situazione di stabilità: per questo da lunedì probabilmente scatterà la zona rossa. Anche in Lombardia.

La curva del contagio

Nella nostra regione sono 5.849 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 31.921 negli ultimi sette giorni con una media di 4.560 contagi al giorno, in crescita del 2,1% sui sette giorni e dell'1,6% sui sette giorni precedenti. Sono 1.124 i nuovi casi in provincia di Brescia, 6.978 negli ultimi sette giorni con una media di 997 al giorno, in crescita dello 0,2% sui sette giorni (mercoledì era -3,4%, martedì -1,6%, lunedì -0,1%) e in calo del 3,2% sui sette giorni precedenti.

Morti altri 17 bresciani in 24 ore

La triste conta dei decessi si aggiorna di altri 81 croci: sono più di 29mila i morti ufficiali per coronavirus in Lombardia dall'inizio della pandemia. Nel Bresciano altri 17 morti in 24 ore: uomini e donne (età media 79 anni) che abitavano a Brescia, Bedizzole, Botticino, Calcinato, Collebeato, Ghedi, Gottolengo, Lumezzane, Marcheno, Puegnago, Rodengo Saiano e in Valle Camonica. Il più giovane aveva soltanto 55 anni.

I contagi in provincia di Brescia

Nel Bresciano si sono registrati nuovi positivi in 165 Comuni. Questi i municipi dove nelle ultime 24 ore l'incremento è stato più significativo:

162 a Brescia,

52 a Lumezzane,

25 a Sarezzo,

24 a Montichiari e Palazzolo sull'Oglio,

20 a Gardone Valtrompia, Rovato, Travagliato e Villa Carcina,

19 a Corte Franca,

18 a Desenzano del Garda e Ghedi,

17 a Capriolo,

16 a Gavardo,

15 a Castelmella e Mazzano,

14 a Chiari,

13 a Castenedolo,

12 a San Paolo,

11 a Marcheno,

10 a Carpenedolo, Concesio, Iseo, Nave, Rezzato e Torbole Casaglia.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti