Covid, è record di contagi: 1.016 in 24 ore. I nuovi casi Comune per Comune

Sono 3.529 i nuovi positivi in Lombardia, con 37 decessi: in provincia di Brescia 1.016 casi e 9 morti.

Circa un terzo dei contagi lombardi è in provincia di Brescia: sono 1.016 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, un altro record di sempre. La situazione è complicata: 5.696 i casi totali nell'ultima settimana, con una media di 814 contagi al giorno, in crescita del 5,5% sui sette giorni (sabato era il 3,5%, venerdì il 2,5%, giovedì l'8,2%) e dell'8,8% sui sette giorni precedenti. Gli ospedali tengono, ma lo stress è alto: sono circa 950 i pazienti Covid nelle strutture della provincia di Brescia, di cui tra i 60 e i 70 in gravi condizioni in terapia intensiva. Il numero resta stabile anche perché da più di una settimana alcuni pazienti vengono trasferiti in altre province: Bergamo, Cremona e Milano.

La situazione in Lombardia

Anche in Lombardia, da lunedì in zona arancione, la curva tende al rialzo. Sono 3.529 i nuovi positivi tra sabato e domenica, 23.801 nell'ultima settimana con una media di 3.400 casi al giorno, in crescita del 4,3% sui sette giorni e del 9,2% sui sette giorni precedenti. Sforata la soglia dei 4.500 pazienti Covid in ospedale: sono 4.544 i ricoverati nelle strutture lombarde, 47 in più nelle ultime 24 ore e 393 nell'ultima settimana (165 in quella precedente). I pazienti in terapia intensiva sono 426, il 9,37%.

In 24 ore 3.529 casi e 37 decessi

La triste conta dei decessi si aggiorna di altre 37 croci, che portano il totale a 28.361 da quando tutto è cominciato: esattamente un anno fa, il 29 febbraio, si registrava il primo decesso bresciano accertato da Covid-19. Nel Bresciano sono 9 i morti i nelle ultime 24 ore. Questi i nuovi casi per provincia: 1.016 a Brescia, 1.003 a Milano, 280 a Bergamo, 187 a Monza e Brianza, 175 a Como, 169 a Cremona, 153 a Mantova, 144 a Pavia, 112 a Varese, 94 a Lecco, 66 a Lodi, 61 a Sondrio.

I nuovi contagi Comune per Comune

Nel Bresciano si registrano nuovi casi in oltre 160 Comuni. Nel dettaglio: