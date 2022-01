Code infinite per un tampone: centinaia di auto in colonna, attese fino a 3 ore

Code infinite, di nuovo, al Brixia Forum di Via Caprera: anche martedì erano a centinaia, forse più di un migliaio le auto in colonna in attesa di un tampone “drive through” e per i più svariati motivi, dalla fine della quarantena all’eventuale conferma di positività. Nel corso della (lunga) giornata sono state segnalate attese anche di oltre tre ore.

Non sembra sia cambiato nulla dall’assalto ai tamponi di pochi giorni fa, in tutta la provincia e oltre, a cui era seguito un cambio in corsa, da parte di Regione Lombardia, della possibilità di accesso ai tamponi “drive-in”. Resta da vedere se la situazione si stabilizzerà nei prossimi giorni, o se le code diverranno un elemento quotidiano da qui al picco della quarta ondata.

Quando accedere ai punti tampone

Come riferito da Ats, l’accesso ai punti tampone della provincia di Brescia avviene di norma previa prenotazione, con le seguenti modalità:

Insorgenza di sintomatologia suggestiva per CoViD-19, come febbre o sintomi respiratori: è necessario rivolgersi al proprio Medico di medicina generale o al Pediatra di famiglia, il quale potrà provvedere direttamente ad effettuare il tampone oppure a prenotarlo sull’agenda di uno dei Punti tampone del territorio.

Fine del periodo di isolamento per i soggetti positivi: è necessario rivolgersi al proprio Medico di medicina generale o al Pediatra di famiglia, il quale potrà provvedere a prenotarlo sull’agenda di uno dei Punti tampone del territorio.

Rientri dall’estero da un Paese per il quale vige l’obbligo di effettuare la quarantena al rientro, al termine della quarantena in coerenza alle indicazioni ministeriali (info sulla sezione dedicata di Ats Brescia).

Per alcune situazioni specifiche e se non si dispone già di una prenotazione, è prevista la possibilità di accedere ai Punti tampone senza appuntamento, presentando al personale del centro idonea documentazione, e in particolare:

1. Insorgenza di sintomatologia suggestiva per CoViD-19, come febbre o sintomi respiratori, qualora il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di famiglia non riesca ad accedere tempestivamente alla prenotazione su agenda, presentando la sua prescrizione su ricetta.

2. Fine del periodo di isolamento per i soggetti positivi, l'isolamento si conclude:

Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi

Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

In questi casi il documento da presentare è la disposizione di isolamento rilasciata da Ats, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o mail.

Tutti gli altri casi, quindi sia che si tratti di “tamponi scolastici” che di contatti stretti con positivi per il termine della quarantena, non potranno accedere ai punti tampone ma solo ed esclusivamente nelle farmacie che aderiscono al cosiddetto “Protocollo Figliuolo” – a questo link l’elenco completo – per tampone rapido antigenico.

I punti tampone in provincia di Brescia

I punti tampone della provincia, ricordiamo, sono i seguenti:

Asst Spedali Civili

Brixia Forum Via Caprera Brescia – Ospedale Via Giovanni XXIII Gardone Valtrompia

Asst Franciacorta

Area camper Via Vecchia per Castelcovati Chiari – Zona Sassabanek Via per Rovato Iseo

Asst Garda

Parcheggio ospedale Desenzano – Parcheggio ospedale Gavardo – Parcheggio ospedale Manerbio