Scampati alla prima ondata, scoppia il focolaio in casa di riposo: 11 positivi

Focolaio nella casa di riposo di Puegnago del Garda: ad oggi sono già 11 gli ospiti positivi su un totale di 28, a conferma dei tamponi effettuati tra sabato e domenica. Ma si attendono i risultati anche di ulteriori test: si segnala nel frattempo anche la positività di almeno un paio di operatrici – già in isolamento – tra i dipendenti della struttura.

La Rsa in questione, “Casa Don Baldo”, si trova in Via XXV Aprile a Puegnago ed è gestita dalla comunità religiosa della Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe, con Casa madre a Verona. Era stata una delle poche residenze per anziani di tutta la provincia ad essere risparmiata dalla prima ondata, e oltre.

Le condizioni degli ospiti positivi

Nessun contagio da Covid, infatti, non solo da febbraio ad agosto ma anche per il tutto il 2020. La doccia fredda è arrivata pochi giorni fa: la buona notizia è che per ora gli ospiti stanno bene, qualcuno ha la febbre ma niente di grave (e nessun ricoverato in ospedale).

Solo venerdì scorso ospiti e operatori erano stati vaccinati: adesso erano in attesa del secondo richiamo, entro due settimane, che avrebbe completato l'opera di immunizzazione. A un passo dal traguardo, invece, il virus è arrivato. Ma la situazione sembra sotto controllo.