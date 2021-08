Ha violato le norme anti-Covid durante il lockdown, bar chiuso per 20 giorni

Resterà chiuso ancora per un paio di settimane (fino al 12 agosto) il bar birreria Delice Caffè di Prevalle: il 23 luglio scorso, infatti, la Prefettura ha disposto la sospensione dell'attività per 20 giorni. Come riferisce il Comune, “la sospensione è conseguente a precedenti verbali emessi per le violazioni alle norme Covid riscontrate durante il periodo di lockdown”.

La nota del Comune

“Sicuramente può dispiacere una chiusura così prolungata per un'attività – scrive ancora il municipio – che arriva, come tutti i bar e i ristoranti, da un periodo nero in cui sono stati costretti a gravi limitazioni pagandone un prezzo enorme. Spiace doppiamente anche perché arriva proprio in un periodo dell'anno in cui i prevallesi hanno voglia e bisogno di ritrovare un po' di svago. Tuttavia ci preme sottolineare come il provvedimento vada assolutamente rispettato in osservanza alle regole anti-contagio, le quali vigono a tutela e beneficio della salute pubblica”.