Aperitivo per la fine della zona gialla, ma è ancora sabato: bar chiuso e clienti multati

Avrebbero dovuto aspettare ancora un giorno, per poter festeggiare – sempre che ci sia qualcosa da festeggiare – la fine dei divieti della zona arancione. Invece, sabato pomeriggio, i sette clienti di un bar di via Volta a Prevalle sono stati trovati ammassati davanti al locale con l'aperitivo in mano.

I carabinieri di Nuovolento, guidati dal maresciallo Nicolais Napolitano, non hanno voluto sentire ragioni: 280 euro di multa per tutti, clienti e gestori. Per questi ultimi è scattata anche la chiusura dell'attività per cinque giorni.