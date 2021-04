Vaccino: da lunedì 19 al via le prenotazioni per i lombardi con più di 65 anni

Continua ad allargarsi la platea di persone che possono prenotare il vaccino anti covid in Lombardia. Da lunedì 19 aprile potranno farlo gli over 65: lo ha annunciato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la sua visita alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove è allestito il centro vaccinale gestito dall'ospedale Fatebenefratelli.

«Potrò mettermi in lista anch'io», ha aggiunto Fontana ricordando che in Lombardia si sono superate le due milioni e 250 mila somministrazioni con una media di 50 mila somministrazioni al giorno.

Per prenotare la vaccinazione, come per gli over 70, si deve accedere al portale regionale (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), oppure chiamare il call center gratuito (800 89 45 45), o ancora tramite Postamat o direttamente al portalettere che dovesse consegnare a domicilio un pacco o una raccomandata.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto che, «dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regione Lombardia potrebbe già essere considerata 'zona gialla'. Ad oggi però sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce, ma i numeri sono certamente positivi».

Fonte: MilanoToday.