Seconda ondata di contagi, negli ospedali scatta la caccia agli "infermieri Covid"

Mentre i numeri dei contagi riprendono a schizzare in maniera preoccupante verso l'alto, gli ospedali lombardi cercano di correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Con l'arrivo della seconda ondata, molti nosocomi lombardi hanno aperto apposite selezioni per assumere - a tempo determinato - 'infermieri Covid'.

Succede per esempio a Cremona: all'ospedale della città servono 10 infermieri per gestire le attività straordinarie dovute alla pandemia: dall'effettuazione dei tamponi, alle operazioni di sorveglianza. La prima selezione, aperta a settembre, non ha infatti dato i risultati sperati: tropo poche le domande pervenute, così è scattata la seconda chiamata. Personale extra che però dovrà lavorare in regime di libera professione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una necessità comune a molti nosocomi lombardi: basta un sguardo ai più noti portali che raccolgono le offerte di lavoro per rendersi conto che sono molti gli ospedali a caccia di 'eroi' del Covid. Le selezioni sono partite a Como, Cinisello Balsamo, Milano e pure nel Bresciano: si cercano 4 infermieri per un ospedale - non meglio specificato- della Bassa Bresciana.