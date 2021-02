Coronavirus: maestra positiva al nido di Gussago

In isolamento fiduciario due classi dell'asilo nido "La cometa"

Due classi sono finite in isolamento fiduciario all'asilo nido "La cometa" di Gussago, dopo che un'insegnante è risultata positiva al Coronavirus. La chiusura delle due sezioni, dedicate ai più piccoli, si aggiunge a quella di altre quattro classi ubicate tra la scuola primaria di Casaglio, quella di Ronco e la secondaria Venturelli.

Le condizioni della maestra, al momento, non paiono destare preoccupazione, ma come sempre in questi casi l'Ats ha fatto scattare la procedura prevista al fine di individuare i contatti della donna e limitare il contagio.

Lo stop alle lezioni per i piccoli frequentatori del nido si protrarrà per una decina di giorni in attesa dell'esito dell'indagine epidemiologica.