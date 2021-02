In paese 19 contagiati e 2 malati in ospedale, il sindaco: "Non abbassate la guardia"

A pochi chilometri dai focolai di Castrezzato e Corzano, anche a Pompiano il sindaco tiene alta l'attenzione: in paese 19 positivi e 2 persone in ospedale

“I dati in merito alla diffusione del contagio nel nostro Comune sono certamente da attenzionare, anche in relazione all'elevato numero di positivi registrati nei paesi limitrofi”. Lo scrive il sindaco di Pompiano, Giancarlo Comincini, nell'aggiornamento sulla situazione del contagio: i dati, aggiornati al 4 febbraio, confermano 19 persone attualmente positive al coronavirus, di cui due ricoverate in ospedale, e altri 18 cittadini in isolamento fiduciario (dunque non positivi, ma venuti a contatto con infetti).

Il riferimento ai “paesi vicini” si rivolge sicuramente a Corzano, dove si è scatenato un focolaio di variante inglese che ad oggi ha contagiato più del 10% della popolazione, ma anche a Castrezzato, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati, ancora, altri 20 positivi.

L'appello del sindaco Comincini

“Manteniamo un atteggiamento fiducioso, ma non abbassiamo la guardia – continua Comincini – E' fondamentale continuare ad osservare attentamente le misure di igiene, distanziamento e protezione. Raccomando la massima attenzione anche all'interno delle famiglie, soprattutto nei contatti tra i bambini, ragazzi e giovani e i nonni: gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e come tali vanno protetti”.