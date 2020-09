Covid: al lavoro su pomodori e mozzarella senza mascherina, chiusa pizzeria

Nel fine settimana appena trascorso, una pizzeria d'asporto di Prevalle è stata controllata dagli agenti della Locale: subito dopo essere entrati, gli agenti hanno notato che il titolare era al lavoro senza la mascherina anti-contagio.

Dopo aver chiesto a tutti i presenti di indossarla, hanno proceduto a ispezionare anche ambienti e frigoriferi, riscontrando alcune irregolarità riguardanti le etichette e la tracciabilità dei prodotti. Nel retro del locale, inoltre, era presente un secondo lavoratore la cui posizione contrattuale è al momento ancora in fase di verifica.

Al termine del controllo, i poliziotti hanno stilato un resoconto di sopralluogo e hanno impartito prescrizioni riguardanti l'uso dei dispostivi per arginare la diffusione del virus. Nella mattinata di lunedì, infine, è stato notificato al titolare il verbale di infrazione alla normativa Covid-19, che prevede come sanzione accessoria la chiusura dell'attività per 5 giorni e la segnalazione alla Prefettura.