La pillola anti-Covid arriva (davvero) in farmacia

Al via libera della Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa ora mancherebbe solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: poi sarà davvero possibile, per i medici di famiglia, prescrivere una pillola antivirale per la cura del Covid domestica (mentre fino ad oggi, ricordiamo, i due trattamenti antivirali erano stati somministrati soltanto in ospedale, e per pochi casi). I medici a breve potranno prescrivere il Paxlovid, prodotto da Pfizer.

Come riferito dall’Aifa, in Italia sono stati finora autorizzati due antivirali orali per il trattamento della malattia da coronavirus negli adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che presentano un elevato rischio di sviluppare una forma severa di Covid-19.

Il Paxlovid (ritonavir)

Tra questi appunto c’è il Paxlovid (ritonavir), prodotto da Pfizer: per il momento sarà l’unico ad essere disponibile in farmacia (ma sui tempi ancora non v’è certezza: di sicuro non mancherà in autunno). Fino ad oggi aveva il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalle regioni. Adesso invece potrà essere prescritto anche dai medici di medicina generale, che però dovranno essere formati e conoscere nello specifico il “manuale d’uso” del farmaco.

Il Lagevrio (molnupiravir)

L’altro antivirale per via orale con autorizzazione temporanea è il Lagevrio (molnupiravir), che non ha ancora ricevuto l’approvazione della Commissione europea, ma come detto in Italia ne è stata temporaneamente autorizzata la distribuzione (dalla fine del 2021) e il suo utilizzo, ma solo in ospedale. In Italia risulta autorizzato anche un antivirale a uso endovenoso per il trattamento di Covid-19, il Veklury (remdesivir) dell’azienda Gilead Sciences.