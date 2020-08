La vittoria di Don Gigi: ha sconfitto il Coronavirus dopo 5 mesi d'ospedale

Passirano può finalmente riabbracciare Don Gigi. Lunedì mattina il parroco ha lasciato la clinica Don Gnocchi di Rovato, dopo quasi 100 giorni d'ospedale e due mesi di riabilitazione: si era gravemente ammalato di Coronavirus e il ritorno alla normalità per lui è stato un lungo calvario, ma, adesso, l'intera comunità può tirare un sospiro di sollievo.

Il suo fisico è stato messo a dura prova, e ne porta segni visibili. Il momento più duro sono stati i 20 giorni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Monza, dove per ben 5 volte ha rischiato di non farcela a causa di complicazioni. A inizio luglio era stato dichiarato fuori pericolo e trasferito al centro Don Gnocchi per cominciare le cure di riabilitazione.

"Condividiamo con piacere l'immagine di Don Gigi, tornato in famiglia dopo 5 mesi e mezzo di ospedale - è stato il commento del sindaco Francesco Pasini -. Tutta la comunità gioisce e augura al nostro amato parroco un completo recupero! Forza Don Gigi!"