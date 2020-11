Palazzolo, due morti per coronavirus: addio a Giovanni Bonassi e Luisa Lancini

Doppio lutto a causa del coronavirus a Palazzolo sull'Oglio, dove i morti causati dalla pandemia sono saliti a quota 64.

Era da luglio che in paese non si registravano decessi, ma nell'ultima settimana - scrive Primabrescia.it - sono venuti a mancare due palazzolesi: Giovanni Bonassi, per tutti "Renato", 59enne sposato e con due giovani figli; Luisa Lancini, 85 anni, che lascia nel dolore il marito e quattro figli.

Il funerale di Bonassi sarà celebrato mercoledì alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore, quello di Lancini si è invece tenuto lunedì a San Giuseppe. Al momento, non è dato sapere se le due vittime del Covid-19 fossero affette da altre patologie.