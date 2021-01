Troppi clienti seduti ai tavolini, bar chiuso dalla polizia per 5 giorni

A seguito dei controlli anti-covid effettuati dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Luca Ferrari, a Palazzolo è finito nei guai non solo il bar Oasi di piazzale Giovanni XXIII, dove la barista è stata trovata al lavoro senza mascherina.

Stessa sorte, ovvero chiusura temporanea di 5 giorni, è toccata anche al Bar.it di via Levadello. Nei giorni scorsi, gli agenti hanno trovato seduti sei clienti a ciascuno di due differenti tavoli, quando la norma ne prevede un massimo di quattro. Anche in questo caso, non solo è scattata la misura accessoria della chiusura, ma anche la multa sia per il titolare del bar sia per i clienti.



La Locale continuerà i controlli anche nelle prossime settimane: l'intento è quello di far rispettare le normative ed evitare così nuove possibilità di contagio, che, nella nostra provincia, sta aumentando di giorno in giorno a seguito delle festività natalizie.