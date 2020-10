Insegnanti contagiati dal coronavirus: 4 classi in quarantena

Sul lago di Garda la scuola primaria “Margherita Hack” di Padenghe - Istituto comprensivo Valtenesi - è ancora chiusa, e lo sarà probabilmente anche mercoledì: “Questo per dare la possibilità di approfondire la situazione tra i docenti – fa sapere il sindaco Albino Zuliani – e per concludere le operazioni di sanificazione delle aule”. In questi giorni, infatti, è stato registrato più di un caso di positività tra maestre e insegnanti delle elementari.

Insegnanti positivi, 4 classi in quarantena

Come da prassi è scattato il “protocollo Covid”: tutto il corpo docenti è stato sottoposto a tampone, e sarebbero emerse già più di una positività, e quattro classi – le due terze e le due quinte, quelle dunque venute a contatto con gli insegnanti positivi – sono già state poste in quarantena dall'Ats, e vi rimarranno per un periodo tra i 10 e i 14 giorni. Per tutto questo periodo proseguiranno con la didattica a distanza.

Ad oggi nessun bambino positivo

La prima conferma di positività è arrivata nella serata di venerdì, poi comunicata al Comune, alla dirigenza scolastica e alle famiglie entro il giorno successivo. “Abbiamo disposto la chiusura della scuola su richiesta della direzione didattica – dice ancora il sindaco Zuliani – La buona notizia è fino a questo momento non risultano bambini positivi al Covid”.