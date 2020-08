Coronavirus, l'odissea di Osvaldo: a casa dopo 4 mesi, ha perso 48 chili

E' tornato a casa dopo quattro mesi Osvaldo Angelo Tabaglio, 66 anni: tanto ci ha messo per guarire dalla furia del coronavirus, dopo quattro ricoveri in ospedale e quasi 50 chili persi (48 per la precisione). La sua toccante storia è stata raccontata da Bresciaoggi. Residente a Comezzano Cizzago, era stato ricoverato al nosocomio di Chiari nella seconda metà di marzo.

Quando il peggio sembrava ormai passato, in vista di una presunta guarigione, era stato trasferito alla clinica Don Gnocchi di Rovato. E invece il Covid-19 ha bussato ancora alla sua porta, costringendolo ad un ulteriore ricovero d'urgenza al Civile, prima di un secondo trasferimento a Rovato per la definitiva riabilitazione.

Un lungo calvario prima della guarigione

Un lungo, lunghissimo calvario, testimonianza viva di quanto sia pericolosa l'infezione da Sars-Cov2, almeno nella sua forma più aggressiva (quella che ha flagellato l'Italia e l'Europa tra marzo e aprile, e che adesso invece sta colpendo le Americhe e l'India). Tabaglio ricorda poco di quel periodo tanto difficile, se non il suo brusco risveglio dopo settimane in terapia intensiva.

Un po' alla volta ha ripreso a muoversi e a camminare, anche se ora ha ancora bisogno delle stampelle (e dovrà inevitabilmente continuare la riabilitazione): martedì mattina, dopo un'attesa che pareva infinita, l'inossidabile Osvaldo ha potuto riabbracciare i parenti e gli amici, l'amata moglie Simonetta, le figlie Aries e Tamara, i nipoti Christian e Greta.