Focolaio Covid in ospedale: 10 positivi tra cui 5 pazienti di Cardiologia

Focolaio Covid all'ospedale di Treviglio: ad oggi sarebbero già una decina i casi accertati di positività al coronavirus, tra questi 5 pazienti del reparto di Cardiologia e 5 operatori (tre infermieri, un medico e un collaboratore ausiliario socio-assistenziale). I degenti sono già stati trasferiti nel reparto Covid del nosocomio bergamasco - che oggi sono pieni: ma l'obiettivo annunciato dall'Asst Bergamo Ovest è di arrivare a 150 posti letto Covid a Treviglio più altri 150 anche all'ospedale di Romano.

Dunque la situazione sembrerebbe sotto controllo. La conferma delle positività è arrivata mercoledì: i tamponi a tappeto sono scattati a seguito di un caso positivo accertato tra gli infermieri. I degenti di Cardiologia, già trasferiti, stanno bene anche se in tre di loro sarebbero già stati riscontrati dei sintomi Covid: i prossimi giorni, in tal senso, saranno decisivi.

Cardiologia chiusa per 12 ore

Sarebbero invece tutti asintomatici gli operatori sanitari risultati positivi al virus: come da prassi, in casi come questi, sono già in isolamento domiciliare e prima di tornare al lavoro – tra 10 o 14 giorni – saranno ovviamente sottoposti a tampone di controllo. In via precauzionale la Cardiologia è stata chiusa per 12 ore, per consentire le operazioni di sanificazione e di verifica dei tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inchiesta interna all'ospedale

Una circostanza che, soprattutto a Bergamo, fa tornare in mente i giorni terribili di fine febbraio, quando si contavano i primi casi di coronavirus all'ospedale di Alzano Lombardo. L'inizio di un incubo, che non è ancora finito. Gli ospedali sono ora più attrezzati (o almeno preparati) per affrontare la seconda ondata. Il cluster di Treviglio ne è la conferma: pazienti trasferiti, operatori in isolamento. Capitolo chiuso, per ora: la dirigenza sanitaria ha già fatto sapere di aver avviato un'inchiesta interna, per capire come il Covid sia potuto entrare in ospedale.